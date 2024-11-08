Війна — день 989: росіяни наступають на Курщині та тиснуть біля Курахове

Оперативно про головне за добу

Російські війська не зменшують натиску на Донеччині, намагаючись протиснутись у напрямку Покровська та Курахове. Також армія РФ розпочала новий наступ на Курщині. Та атакують росіяни не тільки на фронті, а й з повітря — зокрема у Запоріжжі внаслідок удару КАБами загинуло 4 людини та понад 30 постраждало. У цей же час Володимир Путін виступив і з цинічними заявами про причини війни в Україні та новий порядок у світі після перемоги Дональда Трампа. Український же президент Володимир Зеленський у ЄС запевнив партнерів, що швидке вирішення війни може спричинити велику кількість жертв.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 8 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Одесі було чути численні вибухи. Місцеві паблики повідомляють про пожежі після атаки дронів.

Протягом минулої доби, на Покровському напрямку, впродовж цієї доби, росіяни 23 рази атакували позиції ЗСУ, в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового. Наші захисники відбили всі штурмові дії окупаційних військ.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Найгарячіше було на Курахівському напрямку, де загарбники на цей час доби здійснили 50 спроб просунутись вперед. В основному бої тривають біля Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. Також противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Курахово, Дальнє та Антонівка.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 5 листопада ми розповідали тут: Війна — день 986: окупанти тиснуть щосили, а війська КНДР отримали на горіхи

Про те, що відбувалося 6 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 987: росіяни хочуть взяти Курахове у півкільце, а у США обрали Трампа президентом

З ситуацією в Україні за 7 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 988: росіян сповільнили наступ та ударили КАБами по Запоріжжю