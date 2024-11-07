Війна — день 988: погода на фронті псується, а наступ росіян сповільнюється

Оперативно про головне за добу

Окупаційні війська продовжують тиснути на Покровському та Курахівському напрямах, але також промацують оборону ЗСУ на інших ділянках фронту. Проте загалом темпи бойових дій сповільнилися через суттєве погіршення погоди. Прихід дощів ускладнив переміщення техніки, а також вплинув на здатність дронів триматися в повітрі. Через це у ЗСУ кажуть, що кількість бойових зіткнень впала майже на третину, проте за даними Генштабу за минулу добу їх все одно було зафіксовано понад сотню.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 7 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

3:00 В Одесі російський БПЛА впав на одну із житлових багатоповерхівок. Повідомляється про вибиті стекла, пожежу і кілька знищених машин. Про постраждалих інформації поки що не з'являлося

1:00 Над Україною помічено велику кількість російських БПЛА. Вибухи чули над Києвом та областю

00:00 Росіяни обстріляли Сумську область, через що було поранено співробітницю Укрзалізниці. Її доправили до лікарні з пораненнями плеча.

Про новини та події 4 листопада ми розповідали тут: Війна — день 985: росіяни рвуться до Курахового і б’ють мирними містами

Про те, що відбувалося 5 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 986: окупанти тиснуть щосили, а війська КНДР отримали на горіхи

З ситуацією в Україні за 6 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 987: росіяни хочуть взяти Курахове у півкільце, а у США обрали Трампа президентом