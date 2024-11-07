Война — день 988: погода на фронте портится, а наступление россиян замедляется

Оперативно о главном за сутки

Оккупационные войска продолжают давить на Покровском и Кураховском направлениях, но также прощупывают оборону ВСУ на других участках фронта. Однако в целом темпы боевых действий замедлились из-за существенного ухудшения погоды. Приход дождей сильно затруднил перемещение техники, а также повлиял на способность дронов держаться в воздухе. Из-за этого в ВСУ говорят, что количество боевых столкновений упало почти на треть, однако по данным Генштаба за прошлые сутки их все равно было зафиксировано больше сотни.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 7 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

3:00 В Одессе российский БПЛА упал на одну из жилых многоэтажек. Сообщается о выбитых стеклах, пожаре и нескольких уничтоженных машинах. О пострадавших информации пока не появлялось

1:00 Над Украиной замечено большое количество российских БПЛА. Взрывы слышали над Киевом и областью

00:00 Россияне обстреляли Сумскую область из-за чего была ранена сотрудница Укрзализныци. Ее доставили в больницу с ранениями плеча.

О новостях и событиях 4 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 985: россияне рвутся к Курахово и бьют по мирным городам

О том, что происходило 5 ноября, читайте в трансляции: Война — день 986: оккупанты давят изо всех сил, а войска КНДР получили на орехи

С ситуацией в Украине за 6 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 987: россияне хотят взять Курахово в полукольцо, а в США выбрали Трампа президентом