Война — день 987: россияне хотят взять Курахово в полукольцо, пока в США выбирают президента

Оперативно о главном за сутки

Оккупационные силы продолжают вести наступление на ряде направлений, а Покровское и Кураховское остаются местами наибольшего скопления сил врага. Ситуация под Курахово тоже усложняется, поскольку россияне пытаются прорваться к нему не только с севера, но и с юга, пытаясь взять его в полукольцо. При этом в Украине говорят, что уже произошли локальные боевые столкновения между ВСУ и подразделениями КНДР, а потому можно считать, что Пхеньян вступил в войну. На Западе же все сильнее опасаются превращения войны в ядерную, поскольку у Украины есть возможность "случайно" уничтожить 30% российского ядерного арсенала и превратить значительные территории страны-агрессора в радиоактивные пустоши.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 6 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Несколько российских БПЛА зашли в воздушное пространство Украины с севера и юга. В ряде областей объявлена тревога

С ситуацией в Украине за 3 ноября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 984: россияне окружают Курахово и устраивают ночной террор

О новостях и событиях 4 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 985: россияне рвутся к Курахово и бьют по мирным городам

О том, что происходило 5 ноября, читайте в трансляции: Война — день 986: оккупанты давят изо всех сил, а войска КНДР получили на орехи