Війна — день 987: росіяни хочуть взяти Курахове у півкільце, доки у США обирають президента

Оперативно про головне за добу

Окупаційні сили продовжують вести наступ на ряді напрямків, а Покровське та Курахівське залишаються місцями найбільшого скупчення сил ворога. Ситуація під Кураховим теж ускладнюється, оскільки росіяни намагаються прорватися до нього не лише з півночі, а й з півдня, намагаючись взяти його у півкільце. При цьому в Україні кажуть, що вже сталися локальні бойові зіткнення між ЗСУ та підрозділами КНДР, а тому можна вважати, що Пхеньян вступив у війну. На Заході ж все сильніше побоюються перетворення війни на ядерну, оскільки Україна має можливість "випадково" знищити 30% російського ядерного арсеналу і перетворити значні території країни-агресора на радіоактивну пустелю.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 6 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Кілька російських БПЛА зайшли у повітряний простір України з півночі та півдня. У ряді областей оголошено тривогу

З ситуацією в Україні за 3 листопада ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 984: росіяни оточують Курахове та влаштовують нічний терор

Про новини та події 4 листопада ми розповідали тут: Війна — день 985: росіяни рвуться до Курахового і б’ють мирними містами

Про те, що відбувалося 5 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 986: окупанти тиснуть щосили, а війська КНДР отримали на горіхи