В Росії дрони атакували НПЗ, спалахнула потужна пожежа (фото)

Ніч була неспокійною для росіян

В ніч на п'ятницю, 8 листопада, безпілотники атакували російське місто Саратов. За попередніми даними, уражено нафтопереробний завод (НПЗ).

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що вночі над територією Саратова було ліквідовано БПЛА. Він додав, що уламки упали у промисловій зоні Заводського району. На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними постраждалих немає.

В одному з місцевих пабліків пишуть, що уламки впали на територію Саратовського НПЗ. Попередньо, вони влучили у мазутний резервуар та в одну зі спеціальних установок. На підприємстві проведено евакуацію. Крім того, під час падіння уламків у будинках, розташованих поблизу із заводом, вибило шибки.

У мережі з'явилися кадри з місця. Чути стрілянину (ймовірно, безпілотник намагалися збити) і сам вибух, після нього в машинах спрацювала сигналізація. Також на кадрах видно пожежу, яка виникла після вибуху, одна з місцевих жительок констатує, що вогонь дуже сильний і дивується "чому ніхто нічого не говорить про цю пожежу". На одному з відео чути сирену — вона видає дуже дивні звуки.

Увага! На деяких відео є ненормативна лексика

Міноборони РФ повідомило, що загалом минулої ночі над територією Росії було "перехоплено" 17 безпілотників, які там назвали "українськими". Над територією Саратовської області — шість, стільки ж — над Воронезькою, чотири над Білгородською і один — над Брянською областю.

Для довідки: Саратовський нафтопереробний завод — одне із найстаріших нафтопереробних російських підприємств, ходить до структури нафтової компанії "Роснефть". Знаходиться на вулиці Брянська, будинок. За інформацією за 2020 рік обсяг переробки нафти підприємством становить 7,2 млн т.

Як повідомляв "Телеграф", Московський нафтопереробний завод у районі Капотні росіяни обладнали протидронними захисними сітками. Підприємство забезпечує близько 40% потреб пального для Москви та Московської області.