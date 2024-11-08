Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є пожежі, руйнування та поранені

Наразі відомо про двох поранених людей після російської атаки

Росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок атаки було чутно потужні вибухи є пошкодження інфраструктури, приватних житлових будівель, виникли пожежі, є інформація про поранених.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки є руйнування, поранені та пожежі.

"Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені. Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння", – повідомив він.

За даними Кіпера, від атак постраждав навчальний заклад у місті, там вибило вікна та пошкодило фасад будівлі. Окрім того, осколками пошкоджено дві газові труби: після розгерметизації сталося займання. Низка будівель втратили вікна від вибухової хвилі. На місцях працюють екстрені служби та правоохоронні органи.

"Наразі відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", – додав голова ОВА.

Нещодавно росіяни також атакували Київ. У місті чули потужні вибухи, спалахнула багатоповерхівка. У мережі з’явилися кадри, як сили ППО збивали ворожі безпілотники, а також пожежі в будинку. Там пошкоджено три квартири. Також росіяни днями вкотре атакували Кривий Ріг. Ціллю ворога став важливий обʼєкт. У результаті атаки є дуже багато пошкоджень у районі щільної забудови.