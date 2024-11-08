Война — день 989: россияне наступают на Курщине и давят возле Курахово

Оперативно о главном за сутки

Российские войска не уменьшают давления на Донбассе, пытаясь протиснуться в направлении Покровска и Курахово. Также армия РФ начала новое наступление на Курщине. Но атакуют россияне не только на фронте, но и с воздуха — в частности, в Запорожье в результате удара КАБами погибли 4 человека и более 30 пострадали. В это же время Владимир Путин выступил и с циничными заявлениями о причинах войны в Украине и новом порядке в мире после победы Дональда Трампа. Украинский же президент Владимир Зеленский в ЕС заверил партнеров, что скорое решение войны может повлечь за собой большое количество жертв.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 8 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Одессе были слышны многочисленные взрывы. Местные паблики сообщают об пожарах впоследствии атаки дронов.

За прошедшие сутки, на Покровском направлении, в течение этих суток, россияне 23 раза атаковали позиции ВСУ, в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидового. Наши защитники отразили все штурмовые действия оккупационных войск.

Покровское направление на карте Deep State

Горячее было на Кураховском направлении, где захватчики к этому времени суток совершили 50 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются у Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Солнцевки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Екатериновки. Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Курахово, Дальнее и Антоновка.

Кураховское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 5 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 986: оккупанты давят вовсю, а войска КНДР получили на орехи

О том, что происходило 6 ноября, читайте в трансляции: Война — день 987: россияне хотят взять Курахово в полукольцо, а в США избрали Трампа президентом

С ситуацией в Украине за 7 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 988: россиян замедлили наступление и ударили КАБами по Запорожью