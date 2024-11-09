Одессу атаковали ударные беспилотники: в городе прогремели взрывы, есть пожар и разрушения (видео)

Один из беспилотников упал во дворе жилого комплекса, там разгорелся пожар

Россияне ночью 9 ноября снова атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки есть попадание БПЛА в жилой комплекс в городе, на месте удара вспыхнул очень сильный пожар.

Об этом сообщили местные каналы. Власти в Одессе пока не комментировали последствия атаки – глава Одесской ОВА Олег Кипер разместил только сообщение об атаке беспилотников на город.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

Между тем, каналы в городе публикуют видео масштабного пожара во дворе одного из жилых комплексов Одессы. Предварительно, БПЛА ударил не по самому зданию, а упал перед ним, вспыхнули припаркованные автомобили. Пока неизвестно о пострадавших или погибших в результате атаки.

Напомним, россияне в ночь на 8 ноября атаковали Одесскую область с использованием ударных дронов-камикадзе Shahed-136. В результате ночной атаки один человек погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 8 ноября РФ также атаковала Киевщину. Есть раненые, повреждены жилые дома.