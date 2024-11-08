Укр

Как выглядят школа и дома в Одессе, в которые ударили "шахеды"

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Армия РФ ударила по школе
Армия РФ ударила по школе. Фото Колаж "Телеграфа"

Учеников временно переводят на "дистанционку"

Поздно вечером 7 ноября россияне атаковали Одессу "шахедами". Пострадала школа №125 и жилые дома, в сети показали ужасные последствия российских ударов.

Как сообщает Telegram-канал "Курс Одесса", в 125-й школе учатся около 500 учеников, еще 60 детей посещают детский сад в том же здании. Там полностью выбиты 120 окон (700 кв.м) в 30 кабинетах, повреждены 30 дверей, частично пострадали системы отопления и электросети. В 30 кабинетах поврежден потолок, уничтожены 100 парт и 200 стульев. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В настоящее время проводятся работы по восстановлению отопления. Детский сад приступит к работе с понедельника, 11 ноября. Школьники в течение недели будут учиться дистанционно, а уже с 18 ноября они вернутся к обучению в две смены в кабинетах части школы, которая получила меньшие повреждения. Восстановление наиболее поврежденной части здания планируется завершить в ноябре-январе", — рассказала директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Также, по данным Одесской прокуратуры, повреждено более 20 частных домов. Погиб 46-летний горожанин, еще 9 человек пострадали, шестеро из них госпитализированы.

Telegram-канал "Думская" публикует видео последствий ударов "шахедов" по жилым домам. Хозяева жилья рассказывают о моменте атаки и показывают свои дома. Один из них полностью выгорел. Одессит нашел на руинах своего дома обломки российского беспилотника.

"У меня даже книги летали. Мужа выкинуло с дивана, на котором он лежал. И на него окно. Нет ни дверей, ни окон, ни крыши. Людям жить негде", – рассказала жительница одного из домов.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 8 ноября РФ также атаковала Киевщину. Есть раненые, повреждены жилые дома.

Теги:
#Одесса #Школа #Война #Видео #Атака