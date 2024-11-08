Как выглядят школа и дома в Одессе, в которые ударили "шахеды"

Учеников временно переводят на "дистанционку"

Поздно вечером 7 ноября россияне атаковали Одессу "шахедами". Пострадала школа №125 и жилые дома, в сети показали ужасные последствия российских ударов.

Как сообщает Telegram-канал "Курс Одесса", в 125-й школе учатся около 500 учеников, еще 60 детей посещают детский сад в том же здании. Там полностью выбиты 120 окон (700 кв.м) в 30 кабинетах, повреждены 30 дверей, частично пострадали системы отопления и электросети. В 30 кабинетах поврежден потолок, уничтожены 100 парт и 200 стульев. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В настоящее время проводятся работы по восстановлению отопления. Детский сад приступит к работе с понедельника, 11 ноября. Школьники в течение недели будут учиться дистанционно, а уже с 18 ноября они вернутся к обучению в две смены в кабинетах части школы, которая получила меньшие повреждения. Восстановление наиболее поврежденной части здания планируется завершить в ноябре-январе", — рассказала директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Также, по данным Одесской прокуратуры, повреждено более 20 частных домов. Погиб 46-летний горожанин, еще 9 человек пострадали, шестеро из них госпитализированы.

Telegram-канал "Думская" публикует видео последствий ударов "шахедов" по жилым домам. Хозяева жилья рассказывают о моменте атаки и показывают свои дома. Один из них полностью выгорел. Одессит нашел на руинах своего дома обломки российского беспилотника.

"У меня даже книги летали. Мужа выкинуло с дивана, на котором он лежал. И на него окно. Нет ни дверей, ни окон, ни крыши. Людям жить негде", – рассказала жительница одного из домов.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 8 ноября РФ также атаковала Киевщину. Есть раненые, повреждены жилые дома.