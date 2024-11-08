Много раненых и погибший. В Одессе рассказали о последствиях ночной атаки (фото)

1 человек погиб, 9 раненых

Россияне в ночь на 8 ноября атаковали Одесскую область с использованием ударных дронов-камикадзе Shahed-136. В результате ночной атаки один человек погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

По информации ГСЧС, из-за атаки есть разрушения в частном секторе и на территории предприятий. Спасательные службы оперативно приступили к ликвидации последствий обстрела.

В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура города и района. Согласно сообщению Одесской областной государственной администрации, в одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад здания. Из-за попадания обломков в газовые трубы произошла их разгерметизация и возгорание в двух местах.

Спасатели потушили пожары в складских помещениях и автомобилях на территории предприятия. Психологическую помощь получили 15 человек, среди которых был ребенок и беременная женщина.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, документирующие военные преступления россиян против гражданского населения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 8 ноября РФ также атаковала Киевщину. Есть раненые, повреждены жилые дома.