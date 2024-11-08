Чимало поранених та загиблий. В Одесі розповіли про наслідки нічної атаки (фото)

1 людина загинула, 9 поранених

Росіяни в ніч на 8 листопада атакували Одеську область з використанням ударних дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок нічної атаки одна людина загинула, ще дев'ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

За інформацією ДСНС, через атаку є руйнування у приватному секторі та на території підприємств. Рятувальні служби оперативно розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.

У результаті атаки постраждала цивільна інфраструктура міста та району. Згідно з повідомленням Одеської обласної державної адміністрації, в одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад будівлі. Через влучання уламків у газові труби сталася їх розгерметизація та займання у двох місцях.

Рятувальники загасили пожежі в складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства. Психологічну допомогу отримали 15 осіб, серед яких була дитина та вагітна жінка.

На місці події працюють правоохоронні органи, які документують воєнні злочини росіян проти цивільного населення. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 8 листопада РФ також атакувала Київщину. Є поранені, пошкоджено житлові будинки.