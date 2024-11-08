Число пострадавших в Харькове значительно возросло: продолжается спасательная операция (фото, видео)

В общем, российские кафиры за ночь трижды ударили по Харькову.

В Харькове значительно возросло количество пострадавших от удара управляемой авиабомбой по Салтовке. В результате удара уже ранены по меньшей мере 22 человека, пятерых из которых пришлось госпитализировать.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, среди пострадавших от российского удара есть трехмесячный ребенок.

Обновлено в 07:08. Количество пострадавших снова возросло. Уже известно о 25 раненых в связи с российской атакой.

"18 пострадавших в результате вражеского удара на Салтовке в легком и среднем состояниях. Младшему мальчику — 3 месяца, пять человек госпитализированы — четыре женщины и один гражданский мужчина", – написал он. Несколько позже Синегубов добавил, что количество пострадавших увеличилось до 22 человек.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в целом российские оккупанты за ночь трижды ударили по Харькову КАБами. В результате террора есть разрушения и пострадавшие, повреждены многоэтажка на Салтовке и исторические здания в центре Харькова.

"На Салтовке враг попал по 12-ти этажному жилому дому. Есть пострадавшие и их количество растет. Идет спасательная операция. В центре города один прилет в историческую часть Харькова с разрушением буквально сегодня созданного культурного ансамбля. В одной из жемчужин Харькова выбиты стекла. Еще один рядом с административным зданием — оно повреждено, как и близлежащие дома", – сказал он.

Как писал "Телеграф", российские оккупанты ночью 8 ноября дважды атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Во время второго удара было разрушено несколько этажей 12-этажного жилого дома в одном из районов города – на Салтовке.

Отметим, что россияне кошмарят Харьков чуть ли не каждую ночь. В ночь на 4 ноября от ударов армии РФ пострадало не менее 14 человек.

Как сообщалось ранее, россияне вечером 28 октября обстреляли Харьков и попали авиабомбой по зданию Госпрома. Это здание является символом города и находилось под усиленной защитой ЮНЕСКО. Поскольку Госпром является архитектурным памятником, то на его полное восстановление может уйти много лет.