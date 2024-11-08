Число пострадавших в Харькове значительно возросло: продолжается спасательная операция (фото, видео)

В общем, российские кафиры за ночь трижды ударили по Харькову.

У Харкові значно зросла кількість постраждалих від удару керованою авіабомбою по Салтівці. Внаслідок удару вже поранено щонайменше 22 людини, п'ятьох з яких довелося ушпиталити.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, серед постраждалих від російського удару є тримісячна дитина.

"18 постраждалих внаслідок ворожого удару на Салтівці у легкому та середньому станах. Наймолодшому хлопчику — 3 місяці, пʼятеро людей госпіталізовані — четверо жінок та один цивільний чоловік", – написав він. Трохи пізніше Синєгубов додав, що кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, загалом російські окупанти за ніч тричі вдарили по Харкову КАБами. Внаслідок терору є руйнування та постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку на Салтівці та історичні будівлі в центрі Харкова.

"На Салтівці ворог поцілив по 12-ти поверховому житловому будинку. Є постраждалі і їхня кількість зростає. Йде рятувальна операція. У центрі міста один прильот в історичну частину Харкова з руйнацією буквально сьогодні створеного культурного ансамблю. В одній з перлин Харкова вибиті шибки. Ще один поряд з адміністративною будівлею — вона пошкоджена, як і прилеглі будинки", – сказав він.

Як писав "Телеграф", російські окупанти вночі 8 листопада двічі атакували Харків керованими авіабомбами. Під час другого удару було зруйновано кілька поверхів 12-поверхового житлового будинку в одному з районів міста – на Салтівці.

Зазначимо, що росіяни кошмарять Харків ледь не щоночі. У ніч на 4 листопада від ударів армії РФ постраждало щонайменше 14 людей.

Як повідомлялося раніше, росіяни ввечері 28 жовтня обстріляли Харків та влучили авіабомбою по будівлі Держпрому. Ця будівля є символом міста та знаходилася під посиленим захистом ЮНЕСКО. Оскільки Держпром є архітектурною пам’яткою, то на його повне відновлення може піти багато років.