Пил, уламки та розруха. Як виглядають школа та будинки в Одесі після удару "шахедів" (фото, відео)

Учнів тимчасово переводять на "дистанційку"

Пізно ввечері 7 листопада росіяни атакували Одесу "шахедами". Постраждала школа №125 та житлові будинки, у мережі показали жахливі наслідки російських ударів.

Як повідомляє Telegram-канал "Курс Одеса", у 125-й школі навчаються близько 500 учнів, ще 60 дітей відвідують дитячий садок у тій же будівлі. Там повністю вибито 120 вікон (700 кв.м) у 30 кабінетах, пошкоджено 30 дверей, частково постраждали системи опалення та електромережі. У 30 кабінетах пошкоджено стелю, знищено 100 парт та 200 стільців. На щастя обійшлося без постраждалих.

"Наразі проводяться роботи з відновлення опалення. Дитячий садок розпочне роботу з понеділка, 11 листопада. Школярі протягом тижня навчатимуться дистанційно, а вже з 18 листопада вони повернуться до навчання у дві зміни в кабінетах частини школи, яка отримала менші пошкодження. Відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі планується завершити у листопаді-січні", — розповіла директор міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

Також, за даними Одеської прокуратури, пошкоджено понад 20 приватних будинків. Загинув 46-річний городянин, ще 9 людей постраждали, шестеро з них госпіталізовано.

Telegram-канал "Думська" публікує відео наслідків ударів "шахедів" по житлових будинках. Господарі будинків розповідають про момент атаки та показують свої дома. Один із них повністю вигорів. Одесит знайшов на руїнах свого будинку уламки російського безпілотника.

"У мене навіть книги літали. Чоловіка викинуло з дивана, на якому він лежав. І на нього вікно. Немає ані дверей, ані вікон, ані даху. Людям жити ніде", – розповіла мешканка одного з будинків.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч проти 8 листопада РФ також атакувала Київщину. Є поранені, пошкоджені житлові будинки.