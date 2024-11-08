Ненавиділи навіть свої? З'явилися подробиці ліквідації російського генерала Клименка

Він став восьмим російським генералом, який загинув під час війни Росії проти України

З’явилися подробиці загибелі на Донбасі російського генерала-майора Павла Клименка. Він із групою своїх підлеглих переміщався на мотоциклах окупованою Красногорівкою і в них поцілив fpv-дрон.

Telegram-канал "Досьє шпигуна" публікує довідку про загибель Клименка. Смерть наздогнала окупанта 6 листопада в одній із лікарень окупованого Донецька, куди його евакуювали з тяжкими травмами.

Український журналіст Денис Казанський не виключає, що Клименко могли ліквідувати самі росіяни. У коментарях під постом про його смерть росіяни пишуть, що він був "м’ясником" та садистом.

За даними Telegram-каналу ASTRA, Клименко організував катівню для російських військовослужбовців на території покинутої Петрівської шахти в окупованому Донецьку. Там не тільки мучили тих, хто відмовлявся воювати, але під тортурами змушували інших солдатів віддавати командирам свою платню та виплати за поранення.

Павло Клименко народився 1977 року у Ставропольському краї. Він командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил РФ. З 2022 року генерал брав участь у повномасштабному вторгненні до України. У травні 2024 року Путін своїм указом надав йому звання генерал-майора. "Влада" так званої "ДНР" надала йому звання "героя республіки". Його бригада мала ім’я Олександра Захарченка — колишнього ватажка "ДНР", убитого 2018 року. В окупанта залишилася дружина та двоє дітей, його родина проживає в окупованому Севастополі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у лютому 2024 року під час атаки на авіабазу "Бельбек" було ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка. Крім нього, могли загинути ще 9 військових РФ.