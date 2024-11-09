Одесу атакували ударні безпілотники: у місті прогриміли вибухи, є пожежа та руйнування (відео)

Один з безпілотників впав у дворі житлового комплексу, там спалахнула пожежа

Росіяни вночі 9 листопада знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки є влучання БПЛА у житловий комплекс в місті, на місці удару спалахнула дуже сильна пожежа.

Про це повідомили місцеві канали. Влада в Одесі поки що не коментувала наслідки атаки – голова Одеської ОВА Олег Кіпер розмістив тільки допис про атаку безпілотників на місто.

"Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!", – сказано у повідомленні.

Тим часом канали в місті публікують відео масштабної пожежі у дворі одного з жилих комплексів Одеси. Попередньо, БПЛА вдарив не по самій будівлі, а впав перед нею, спалахнули припарковані автомобілі. Наразі невідомо про постраждалих або загиблих внаслідок атаки.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 8 листопада атакували Одеську область з використанням ударних дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок нічної атаки одна людина загинула, ще дев'ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч проти 8 листопада РФ також атакувала Київщину. Є поранені, пошкоджені житлові будинки.