Внезапно: в России по второму кругу начали мобилизовывать бывших заключенных-"ветеранов" войны в Украине

Сейчас все российские "ветераны" оказались в анекдотической ситуации

В России, похоже, начали уже по второму кругу мобилизовать в армию бывших заключенных, воевавших в Украине за помилование. В частности, житель города Чита в РФ сообщил, что получил повестку о прохождении медицинской комиссии для последующего призыва на срочную службу.

Об этом говорится в сюжете российских пропагандистских СМИ. Отмечается, что 24-летний оккупант поехал в Украину, чтобы заработать помилование, и воевал там в подразделении "Шторм", где и получил ранение в бедро.

"Когда бывший заключенный вернулся в Забайкальский край, он получил повестку на прохождение медкомиссии, по результатам которой он может быть призван в армию", — отметили пропагандисты.

Сам россиян пожаловался, что ему позвонили и потребовали прийти в местный военкомат. А когда он туда пришел, якобы для уточнения документов, ему выдали повестку.

"По ее последствиям отправят на срочную службу. О ранениях я, конечно, сказал, но мне ответили, что "по внешнему виду я нормальный". После участия в СВО я не хочу служить. Мне также сказали, что если я добровольно не приду, меня доставят принудительно", – сказал он.

Когда СМИ обратились за комментарием к военкомату, там заявили, что участие в "эсвео" (так россияне называют войну в Украине), как оказалось, не освобождает от прохождения срочной службы – и сослались при этом на законодательство РФ. Поэтому все российские "ветераны" оказались в анекдотической ситуации: дома они могут снова получить повестку и попасть на военную службу, только уже не на контракт, а как бесправные и нищие срочники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минобороны РФ подталкивает российского "президента" Путина к рискованному шагу в вопросе объявления новой волны мобилизации. Ведь вроде бы пришло время компенсировать колоссальные потери на фронте.

Впрочем, похоже, что второй волны мобилизации в России, несмотря на активные боевые действия в Украине и Курщине, в ближайшее время можно не ожидать, ведь на это указывает один фактор. Однако все может измениться в любой момент. Об этом "Телеграфу" рассказал экс-комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко в материале "Если мы не выиграем, к разделу Украины присоединятся и наши западные соседи, — Семен Семенченко, ч. II".