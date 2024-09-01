Заманивают обещаниями и кидают на фронт: в Россию прибывают наемники из неожиданной страны

Россияне отчаянно ищут людей за пределами своей страны

Россия похоже нашла еще одну страну для вербовки наемников. На этот раз на фронте засветились персонажи из Нигерии.

Такую информацию обнародовал telegram-канал "Шо на фронті?". Там отметили, что в последнее время в Россию "массово" прибывают люди нигерийского происхождения.

Утверждается, что им якобы предлагают зарплату от 250 до 450 тысячи рублей (112-220 тысяч гривен), однако после прибытия в Россию у них забирают все имущество и документы и отправляют воевать.

"Отправляют воевать всех без исключения", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что мужчина на видео ранее был захвачен в плен бойцами 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Хотя они и не сообщали, на каком направлении это произошло, однако уточнили, что захваченный "афрооккупант" не простой солдат, а командир гранатометного расчета.

Ранее СМИ со ссылкой на украинские спецслужбы сообщали, что Россия развернула кампанию по вербовке наемников в 21 стране мира, из которых девять на Африканском континенте. Однако Нигерия в этом контексте ни разу не упоминалась.

Нигерия является наиболее населенной страной Африки и шестой по численности населения в мире. С показателем в 230 миллионов человек, она существенно превосходит Россию, в которой живет примерно 144 миллиона человек, и по прогнозам ученых может стать второй по численности страной мира уже к 2100 году, обойдя даже Китай.

На фоне этого, в стране ощущается огромный уровень безработицы, который среди молодежи достигает 42%. То есть, речь идет примерно о 27,7 миллиона молодых людей, из которых примерно 13,8 миллиона молодых мужчин, потенциально способных попасть в ловушку и клюнуть на российское обещание легких денег.

Страна пытается балансировать в международных отношениях между Россией и Украиной, не выбирая сторону в войне и сохраняя хорошие отношения с обеими странами. В 2023 году глава МИД Дмитрий Кулеба посещал Нигерию, чтобы улучшить отношения и перетянуть ее на свою сторону, однако очевидно это не помогло противостоять работе российской агентурной сети.

При этом, Нигерия также вызвала повышенный интерес у ЕС, который хочет усилить с ней сотрудничество, чтобы вырвать ее из "хватки" России и Китая.

Напомним, недавно представители Шри-Ланки ездили в Москву, чтобы попросить освободить их граждан, которые обманом попали в ряды оккупационной армии, от прохождения службы и позволить им вернуться домой.