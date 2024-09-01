Заманивают обещаниями и кидают на фронт: в Россию прибывают наемники из неожиданной страны
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Россияне отчаянно ищут людей за пределами своей страны
Россия похоже нашла еще одну страну для вербовки наемников. На этот раз на фронте засветились персонажи из Нигерии.
Такую информацию обнародовал telegram-канал "Шо на фронті?". Там отметили, что в последнее время в Россию "массово" прибывают люди нигерийского происхождения.
Утверждается, что им якобы предлагают зарплату от 250 до 450 тысячи рублей (112-220 тысяч гривен), однако после прибытия в Россию у них забирают все имущество и документы и отправляют воевать.
"Отправляют воевать всех без исключения", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что мужчина на видео ранее был захвачен в плен бойцами 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Хотя они и не сообщали, на каком направлении это произошло, однако уточнили, что захваченный "афрооккупант" не простой солдат, а командир гранатометного расчета.
Ранее СМИ со ссылкой на украинские спецслужбы сообщали, что Россия развернула кампанию по вербовке наемников в 21 стране мира, из которых девять на Африканском континенте. Однако Нигерия в этом контексте ни разу не упоминалась.
Нигерия является наиболее населенной страной Африки и шестой по численности населения в мире. С показателем в 230 миллионов человек, она существенно превосходит Россию, в которой живет примерно 144 миллиона человек, и по прогнозам ученых может стать второй по численности страной мира уже к 2100 году, обойдя даже Китай.
На фоне этого, в стране ощущается огромный уровень безработицы, который среди молодежи достигает 42%. То есть, речь идет примерно о 27,7 миллиона молодых людей, из которых примерно 13,8 миллиона молодых мужчин, потенциально способных попасть в ловушку и клюнуть на российское обещание легких денег.
Страна пытается балансировать в международных отношениях между Россией и Украиной, не выбирая сторону в войне и сохраняя хорошие отношения с обеими странами. В 2023 году глава МИД Дмитрий Кулеба посещал Нигерию, чтобы улучшить отношения и перетянуть ее на свою сторону, однако очевидно это не помогло противостоять работе российской агентурной сети.
При этом, Нигерия также вызвала повышенный интерес у ЕС, который хочет усилить с ней сотрудничество, чтобы вырвать ее из "хватки" России и Китая.
Напомним, недавно представители Шри-Ланки ездили в Москву, чтобы попросить освободить их граждан, которые обманом попали в ряды оккупационной армии, от прохождения службы и позволить им вернуться домой.