Афророссиянин попал в плен к ВСУ, он командовал белыми солдатами Путина: фото
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Мужчина очень плохо говорит по-русски
Большие потери на фронте заставляют россиян прибегать к альтернативным способам набрать людей в свои ряды. В частности, Россия использует тысячи мигрантов и иностранных студентов для пополнения своей армии.
Подтверждением тому является взятие в плен темнокожего мужчины, который воевал на стороне оккупантов. Об этом сообщили в 225-м отдельном штурмовом батальоне Вооруженных сил Украины. В то же время там не уточнили, на каком направлении это произошло.
"Случайно рассекретили нашего агента в рядах российской армии, который добросовестно выполнял задачи по "обеспечению огневой задержки". Не обычного солдата, а командира гранатометного расчета. Выводы делайте сами", — говорится в сообщении.
Ранее украинская разведка выяснила, что Россия вербует людей на войну в Украине как минимум из 21 страны мира, включая несколько стран Африки. Этим людям предлагают выгодные бонусы и зарплаты при подписании контракта.
Напомним, россияне вербуют наемников в Непале и Индии, последняя хоть и считает себя нейтральной страной, но недавно была одним из крупнейших в мире покупателей российской нефти.