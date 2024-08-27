Афророссиянин попал в плен к ВСУ, он командовал белыми солдатами Путина: фото

Мужчина очень плохо говорит по-русски

Большие потери на фронте заставляют россиян прибегать к альтернативным способам набрать людей в свои ряды. В частности, Россия использует тысячи мигрантов и иностранных студентов для пополнения своей армии.

Подтверждением тому является взятие в плен темнокожего мужчины, который воевал на стороне оккупантов. Об этом сообщили в 225-м отдельном штурмовом батальоне Вооруженных сил Украины. В то же время там не уточнили, на каком направлении это произошло.

"Случайно рассекретили нашего агента в рядах российской армии, который добросовестно выполнял задачи по "обеспечению огневой задержки". Не обычного солдата, а командира гранатометного расчета. Выводы делайте сами", — говорится в сообщении.

Ранее украинская разведка выяснила, что Россия вербует людей на войну в Украине как минимум из 21 страны мира, включая несколько стран Африки. Этим людям предлагают выгодные бонусы и зарплаты при подписании контракта.

Напомним, россияне вербуют наемников в Непале и Индии, последняя хоть и считает себя нейтральной страной, но недавно была одним из крупнейших в мире покупателей российской нефти.