Афроросіянин потрапив у полон до ЗСУ, він командував білими солдатами Путіна: фото

Чоловік дуже погано говорить російською

Великі втрати на фронті змушують росіян вдаватися до альтернативних способів набрати людей до своїх лав. Зокрема, Росія використовує тисячі мігрантів та іноземних студентів для поповнення своєї армії.

Підтвердженням тому є взяття в полон темношкірого чоловіка, який воював на боці окупантів. Про це повідомили у 225-му окремому штурмовому батальйоні Збройних сил України. Водночас там не уточнили, на якому саме напрямку це сталося.

"Випадково розсекретили нашого агента в лавах російської армії, який сумлінно виконував завдання з "забезпечення вогневої затримки". Не звичайного солдата, а командира гранатометного розрахунку. Висновки робіть самі", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше українська розвідка з’ясувала, що Росія вербує людей на війну в Україні як мінімум із 21 країни світу, включаючи кілька країн Африки. Цим людям нібито пропонують вигідні бонуси та зарплати під час підписання контракту.

Нагадаємо, росіяни вербують найманців у Непалі та Індії, остання хоч і вважає себе нейтральною країною, але донедавна була одним із найбільших у світі покупців російської нафти.