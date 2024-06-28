Дипломаты Шри-Ланки в Москве просят освободить своих граждан из рядов оккупантов, о чем договорились

Украинцы уже ликвидировали по меньшей мере 17 шриланкийцев

Представители МИД Шри-Ланки совершили официальный визит в Москву, чтобы обсудить вопрос досрочного расторжения контрактов с армией РФ гражданами-наемниками островного государства, которых Россия завербовала для участия в войне с Украиной. Напомним, на стороне РФ воюет немало иностранцев.

О визите в Москву стало известно с сайта МИД Шри-Ланки. Отмечается, что чиновники обсудили возможности добровольного возвращения этих граждан-наемников, досрочного расторжения контрактов и урегулирования вознаграждения за службу в армии оккупантов.

"Взаимодействие было сосредоточено на 17 шриланкийцах, ликвидированных на поле боя, выплате компенсаций за погибших и раненых, тяжелом положении граждан страны, с которыми невозможно связаться, а также возможности добровольного возвращения этих лиц, досрочного расторжения контрактов и урегулирования вознаграждения за службу в армии РФ ", — говорится в сообщении.

Во время встречи Шри-Ланка предложила создать совместный рабочий комитет, в состав которого входили бы официальные лица обеих сторон, чтобы регулярно встречаться для решения вопросов присоединившихся к российской армии граждан и проблем шриланкийцев. Обе стороны договорились продолжать взаимодействие по рассматриваемым вопросам.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, которых Россия завербовала на войну против Украины. Их сопровождает переводчик, а также бывшие "вагнеровцы".