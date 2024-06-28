Дипломати Шрі-Ланки у Москві просять звільнити своїх громадян з лав окупантів, про що домовилися

Українці вже ліквідували щонайменше 17 шріланкійців

Представники МЗС Шрі-Ланки здійснили офіційний візит до Москви, щоб обговорити питання дострокового розірвання контрактів з армією РФ громадянами-найманцями острівної держави, яких Росія завербувала для участі у війні з Україною. Нагадаємо, на боці РФ воює чимало іноземців.

Про візит до Москви стало відомо з сайту МЗС Шрі-Ланки. Зазначається, що високопосадовці обговорили можливості добровільного повернення цих громадян-найманців, дострокового розірвання контрактів та врегулювання винагороди за службу в армії окупантів.

"Взаємодія була зосереджена 17 шріланкійцях, ліквідованих на полі бою, виплаті компенсацій за загиблих та поранених, важкому становищі громадян країни, з якими неможливо зв'язатися, а також можливості добровільного повернення цих осіб, дострокового розірвання контрактів та врегулювання винагороди за службу в армії РФ", — йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Шрі-Ланка запропонувала створити спільний робочий комітет, до складу якого входили б офіційні особи обох сторін, щоб регулярно зустрічатися для розв'язання питань і проблем шріланкійців, які приєдналися до російської армії. Обидві сторони домовилися продовжувати взаємодію з розглянутих питань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України. Їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці".