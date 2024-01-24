Таких в Україні ще не бачили: РФ почала вербувати найманців з Малайзії

В складі Збройних сил РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби

На тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України. Їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці".

Наразі бойовики перебувають на полігоні. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Країна-агресорка продовжує збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики.

У Центрі національного спротиву зазначили, що в складі Збройних сил РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

Як стало відомо, у лавах окупантів служать, зокрема, сотні громадян Непалу. У мережі з'явилось відео допиту полоненого найманця з Непалу, який воював на боці окупантів. Він розповів, що у лавах росіян зараз воює 4-5 тисяч непальців. Сам полонений зізнався, що вбивати українців пішов за гроші. Він стверджує, що навчався у ВНЗ, але його хотіли видворити з Росії. Щоб не повертатися на батьківщину, він підписав договір з міноборони РФ. Приблизно за 50 днів війни він отримав 4000 рублів.

Зауважимо, що уряд Непалу не дозволяє своїм громадянам вступати до будь-якої іноземної армії, за винятком деяких дружніх країн, які вербували громадян Непалу до своїх національних армій згідно з традиційними угодами щодо вербування громадян Непалу в іноземні армії.

Відомо, що на початку 2023 Росія вербувала палестинців для війни в Україні. Вони отримують від деяких російських організацій 350 доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще один непалець, який приєднався до російської армії у війні проти України, загинув у боях. Відомо, що це Саджан Гурунг з району 1 сільського муніципалітету Дудхпокхарі округу Ламджунг. Станом на 21 січня відомо, що 13 громадян Непалу були вбиті під час бойових дій на боці Росії.