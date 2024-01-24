В составе Вооруженных сил РФ неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы

На временно оккупированных территориях Донецкой области были отмечены наемники из Малайзии, которых Россия завербовала на войну против Украины. Их сопровождает переводчик, а также бывшие "вагнеровцы".

В настоящее время боевики находятся на полигоне. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Страна-агрессор продолжает собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики.

В Центре национального сопротивления отметили, что в составе Вооруженных сил РФ неоднократно были отмечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено вербовать людей.

Как стало известно, в рядах оккупантов служат, в частности, сотни граждан Непала. В сети появилось видео допроса пленного наемника из Непала, воевавшего на стороне кафиров. Он рассказал, что в рядах россиян сейчас воюют 4-5 тысяч непальцев. Сам пленник признался, что убивать украинцев ушел за деньги. Он утверждает, что учился в вузе, но его хотели выдворить из России. Чтобы не возвращаться на родину, он подписал договор минобороны РФ. Приблизительно за 50 дней войны он получил 4000 рублей.

Заметим, что правительство Непала не позволяет своим гражданам вступать в какую-либо иностранную армию, за исключением некоторых дружественных стран, которые вербовали граждан Непала в свои национальные армии согласно традиционным соглашениям по вербовке граждан Непала в иностранные армии.

Известно, что в начале 2023 года Россия вербовала палестинцев для войны в Украине. Они получают от некоторых российских организаций 350 долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще один непалец, присоединившийся к русской армии в войне против Украины, погиб в боях. Известно, что это Саджан Гурунг из района 1 сельского муниципалитета Дудхпокхари округа Ламджунг. По состоянию на 21 января известно, что 13 граждан Непала были убиты в ходе боевых действий на стороне России.