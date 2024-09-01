Заманюють обіцянками та кидають на фронт: до Росії прибувають найманці з несподіваної країни

Росіяни відчайдушно шукають людей за межами своєї країни

Росія схоже знайшла ще одну країну для вербування найманців. Цього разу на фронті засвітилися персонажі з Нігерії.

Таку інформацію оприлюднив telegram-канал "Шо на фронті?". Там зазначили, що останнім часом до Росії "масово" прибувають люди нігерійського походження.

Стверджується, що їм нібито пропонують виплати від 250 до 450 тисяч рублів (112-220 тисяч гривень), проте після прибуття до Росії у них забирають усе майно та документи й відправляють воювати.

"Відправляють воювати всіх без виключення", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що чоловіка на відео раніше було захоплено в полон бійцями 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ. Хоча вони й не повідомляли, на якому напрямі це сталося, проте уточнили, що захоплений "афроокупант" не є простим солдатом, а командиром гранатометного розрахунку.

Раніше ЗМІ з посиланням на українські спецслужби повідомляли, що Росія розгорнула кампанію з вербування найманців у 21 країні світу, з яких 9 на Африканському континенті. Однак Нігерія у цьому контексті жодного разу не згадувалася.

Нігерія є найбільш населеною країною Африки та шостою за чисельністю населення у світі. З показником 230 мільйонів людей, вона суттєво перевершує Росію, в якій живе приблизно 144 мільйони людей, і за прогнозами вчених може стати другою за чисельністю країною світу вже до 2100 року, обійшовши навіть Китай.

На тлі цього в країні відчувається величезний рівень безробіття, який серед молоді сягає 42%. Тобто йдеться приблизно про 27,7 мільйона молодих людей, з яких приблизно 13,8 мільйона молодих чоловіків, які потенційно здатні потрапити в пастку і клюнути на російську обіцянку легких грошей.

Країна намагається балансувати у міжнародних відносинах між Росією та Україною, не обираючи бік у війні та зберігаючи добрі стосунки з обома країнами. У 2023 році глава МЗС Дмитро Кулеба відвідував Нігерію, щоб покращити відносини та перетягнути її на свій бік, проте, очевидно, це не допомогло протистояти роботі російської агентурної мережі.

При цьому Нігерія також викликала підвищений інтерес у ЄС, який хоче посилити з нею співпрацю, щоб вирвати її з "хватки" Росії та Китаю.

Нагадаємо, нещодавно представники Шрі-Ланки їздили до Москви, щоб попросити звільнити їх громадян, які обманом потрапили до лав окупаційної армії, від проходження служби та дозволити їм повернутися додому.