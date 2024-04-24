Вдома чекає великий термін: сербський найманець, який убивав українців, поскаржився Путіну, що не може залишитись у РФ

Карма наздогнала

У лавах російської окупаційної армії в Україні воюють не лише громадяни РФ, а й певна кількість найманців з інших країн, включаючи і з Сербії. Через це останні постійно потрапляють у різні неприємності.

Наприклад, як пишуть російські telegram-канали, карма наздогнала сербського найманця Олександра Йокіча. Він приїхав воювати за терористів т.зв. "днр" ще до початку повномасштабного вторгнення, а тепер його хочуть видворити на батьківщину.

У Сербії йому загрожує 25 років ув’язнення за найманство. Вся річ у тому, що його підрозділ "Каскад", що складався з іноземців, було розформовано, а до іншого його не взяли.

21-річний Йокіч намагався здобути російське громадянство, але "через бюрократію" йому відмовили чотири рази поспіль. Тепер йому світить депортація на батьківщину та справедливе покарання.

Найманець брав участь у захопленні Маріуполя та отримав дві медалі за бої на Вугледарському напрямку. Тепер же він вирішив записати звернення до Путіна, щоб той не виганяв його з країни і заразом зізнався у своїх злочинах проти України.

Нагадаємо, раніше ще один сербський найманець Деян Берич розповідав про те, що на боці Росії воює багато його співвітчизників. Втім, він поскаржився, що до них погано ставляться, ображають і кидають самогубні штурми.