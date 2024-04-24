Дома ждет большой срок: сербский наемник, который убивал украинцев, пожаловался Путину, что не может остаться в РФ

Карма настигла

В рядах российской оккупационной армии в Украине воюют не только граждане РФ, но и определённое количество наемников из других стран, включая и из Сербии. Из-за этого последние то и дело попадают в разные неприятности.

Например, как пишут российские telegram-каналы, карма настигла сербского наемника Александра Йокича. Он приехал воевать на стороне террористов т.н. "днр" еще до начала полномасштабного вторжения, а теперь его хотя выдворить на родину.

В Сербии ему грозит 25 лет тюрьмы за наемничество. Все дело в том, что его подразделение "Каскад", состоящее из иностранцев, было расформировано, а в другое его не взяли.

21-летний Йокич пытался получить российское гражданство, но "из-за бюрократии" ему отказали четыре раза подряд. Теперь ему светит депортация на родину и справедливое наказание.

Наемник участвовал в захвате Мариуполя и получил две медали за бои на Угледарском направлении. Теперь же он решил записать обращение к Путину, чтобы тот не выгонял его из страны и заодно признался в своих преступлениях против Украины.

Напомним, ранее еще один сербский наемник Деян Берич рассказывал о том, что на стороне России воюет много его соотечественников. Впрочем, он пожаловался, что к ним плохо относятся, оскорбляют и кидают на самоубийственные штурмы.