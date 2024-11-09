Отакої: в Росії по другому колу почали мобілізовувати ексв'язнів-"ветеранів" війни в Україні

Зараз усі російські "ветерани" опинилися в анекдотичній ситуації

В Росії, схоже, почали вже по другому колу мобілізувати до армії колишніх ув'язнених, які воювали в Україні за помилування. Зокрема, мешканець міста Чита в РФ повідомив, що отримав повістку на проходження медичної комісії для подальшого призову на строкову службу.

Про це сказано у сюжеті російських пропагандистських ЗМІ. Зазначається, що 24-річний окупант поїхав в Україну, щоб заробити помилування, та воював там у підрозділі "Шторм", де й отримав поранення в стегно.

"Коли колишній ув'язнений повернувся до Забайкальського краю, він отримав повістку на проходження медкомісії, за результатами якої його можуть призвати до армії", – зазначили пропагандисти.

Сам росіян поскаржився, що йому подзвонили та висунули вимогу прийти в місцевий військкомат. А коли він туди прийшов, нібито для уточнення документів, йому видали повістку.

"За її наслідками відправлять на термінову службу. Про поранення я, звичайно, сказав, але мені відповіли, що "на вигляд я нормальний". Після участі у СВО я не хочу служити. Мені також сказали, що якщо я добровільно не прийду, мене доставлять примусово", – сказав він.

Коли ЗМІ звернулися за коментарем до військкомату, там заявили, що участь у "есвео" (так росіяни називають війну в Україні), як виявилося, не звільняє від проходження строкової служби – та послалися при цьому на законодавство РФ. Тому усі російські "ветерани" опинилися в анекдотичній ситуації: вдома вони можуть знову отримати повістку та потрапити на військову службу, тільки вже не на контракт, а як безправні та злиденні строковики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міноборони РФ підштовхує російського "президента" Путіна до ризикованого кроку у питанні оголошення нової хвилі мобілізації. Адже нібито прийшов час компенсувати колосальні втрати на фронті.

Втім, схоже, що другої хвилі мобілізації в Росії, попри активні бойові дії в Україні та на Курщині, найближчим часом можна не очікувати, адже на це вказує один фактор. Проте все може змінитись у будь-яку мить. Про це "Телеграфу" розповів екскомбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко у матеріалі "Якщо ми не виграємо, до розділу України долучаться й наші західні сусіди, — Семен Семенченко, ч. II".