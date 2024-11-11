У Запоріжжі та Миколаєві зросла кількість жертв: що відбувається на місцях прильотів (фото, відео)

Серед постраждалих є діти

У ніч на 11 листопада російські військові здійснили атаки по Запоріжжю та Миколаєву. В результаті зруйновано житлові будинки та пошкоджено гуртожиток. Є загиблий та постраждалі, у тому числі й діти.

Як повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, наразі відомо про одного загиблого у місті. Кількість постраждалих натомість зросла до 21.

Серед тих, хто зазнав травм, є п’ять дітей. Хлопчики 4, 16 та 17 років та дівчатка 15 та 17 років отримали необхідну допомогу медиків.

Федоров також опублікував фото та відео останній нічний атаки по Запоріжжю.

У прес-службі ДСНС України повідомляють, що в Миколаєві в результаті атаки загинули п’ятеро людей.

"Внаслідок влучення БПЛА зруйновано приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, спалахнуло 3-4 поверхи. Поки відомо про 5 загиблих, їхні тіла деблокували рятувальники", — йдеться у повідомленні.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі підтвердив, що внаслідок атаки загинули п’ятеро людей. Також він сказав, що пошуково-рятувальні роботи завершено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 11 листопада росіяни підняли бомбардувальники Ту-95МС у повітря. Також було здійснено пуски крилатих ракет "Х-101/55СМ".