Ту-95: що відомо про літак, з якого росіяни регулярно обстрілюють Україну

Частина цих бомбардувальників є українськими

Ранок 11 листопада став для українців доволі нервовим, адже моніторинги повідомили про ймовірну ракетну атаку із застосуванням бомбардувальників Ту-95. У повітрі було зафіксовано щонайменше 13 цих бортів, але наразі вони вже відійшли від пускових рубежів. Загалом же Україна регулярно потерпає від обстрілів цієї авіації.

"Телеграф" вирішив розповісти, чим же так відомі літаки Ту-95 і наскільки серйозну небезпеку вони несуть. За даними "24 каналу", станом на 2022 рік у росіян було близько 60 літаків Ту-95 (45 одиниць модифікації МС та 18 МСМ). Втім, як зазначають журналісти, кількість реально боєздатних бомбардувальників цього типу у рф набагато менша. Йдеться про всього три десятки повітряних суден.

Примітно, що частина цих бомбардувальників (3 одиниці) — є українськими. Їх наша держава передала країні-агресору у 90-х роках минулого століття разом із Ту-22 та Ту-160.

Що являє собою Ту-95

Це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, створений ще в СРСР. Його розробляли під час Холодної війни для доставки ядерної зброї на великі відстані. Але в сучасному світі також використовується для доставки звичайних крилатих ракет. Так, наприклад, ракети X-101 за дальності 5500 км дозволяють Ту-95 атакувати цілі за межами радіусів дії будь-яких систем ППО. Чим росія і займається у війні проти України.

Основні характеристики Ту-95

екіпаж – 7 осіб,

вага спорядженого літака – 190 тонн,

максимальна швидкість руху – 830 кілометрів на годину,

потужність – 15 тисяч кінських сил;

бойовий радіус дії – 6500 кілометрів,

дальність польоту – 13 тисяч кілометрів;

одночасно може нести до 8 ракет.

Орієнтовна ціна Ту-95 – понад 26 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про підводний човен "Ростов-на-Дону", який підірвали в Севастополі.