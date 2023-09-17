Ту-95: что известно о самолете, с которого россияне регулярно обстреливают Украину

Часть из этих бомбардировщиков являются украинскими

Утро 11 ноября стало для украинцев довольно нервным, ведь мониторинги сообщили о вероятной ракетной атаке с применением бомбардировщиков Ту-95. В воздухе было зафиксировано не менее 13 этих бортов, но сейчас они уже отошли от пусковых рубежей. В целом же Украина регулярно страдает от обстрелов этой авиации.

"Телеграф" решил рассказать, чем же так известны самолеты Ту-95 и насколько серьезную опасность они несут. По данным "24 канала", по состоянию на 2022 год у россиян было около 60 самолетов Ту-95 (45 единиц модификации МС и 18 МСМ). Впрочем, как отмечают журналисты, количество реально боеспособных бомбардировщиков этого типа у рф гораздо меньше. Речь идет о всего трех десятках воздушных суден.

Примечательно, что часть из этих бомбардировщиков (3 единицы) — являются украинскими. Их наше государство передало стране-агрессору в 90-ых годах прошлого века вместе с Ту-22 и Ту-160.

Что из себя представляет Ту-95

Это стратегический бомбардировщик-ракетоносец созданный еще в СССР. Его разрабатывали в период Холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния. Но в современном мире также используется для доставки обычных крылатых ракет. Так, например, ракеты X-101 при дальности 5500 км позволяют Ту-95 атаковать цели за пределами радиусов действия любых систем ПВО. Чем рф и занимается в войне против Украины.

Основные характеристики Ту-95

экипаж – 7 человек,

вес снаряженного самолета – 190 тонн,

максимальная скорость движения – 830 километров в час,

мощность – 15 тысяч лошадиных сил;

боевой радиус действия – 6500 километров,

дальность полета – 13 тысяч километров;

одновременно может нести до 8 ракет.

Примерная цена Ту-95 – более 26 миллионов долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о подлодке "Ростов-на-Дону", которую взорвали в Севастополе.