В изуродованном обстрелом доме в Кривом Роге произошел обвал. Там до сих пор ищут людей (видео)

Спасательная операция продолжается

В Кривом Роге произошел обвал в доме, в который в понедельник, 11 ноября, попала российская ракета. Это произошло при попытке демонтировать плиту.

Об этом сообщает местное издание "СВОИ Кривой Рог". Также отмечается, что спасатели до сих пор ищут под завалами женщину и троих ее детей.

В свою очередь председатель совета обороны города Александр Вилкул в эфире Телеканала КИЕВ24 сообщил, что в дом попала российская ракета "Искандер-М". По его словам, она пробила с 5 по 1 этаж жилого дома.

Вилкул также отметил, что спасательная операция продолжается. Сейчас известно о 14 раненых, среди которых есть дети.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что 10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в средней тяжести. По его словам, предположительно, под завалами могут находиться женщина и трое детей.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, Россия имитировала пуски ракет с Ту-95МС. В сети предполагают, что враг совершил очень масштабную тренировку перед массированным ударом, ведь они готовы к этому и накапливают оружие дальше.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 11 ноября россияне ударили по Запорожью и Николаеву. Появились фото и видео с места прилетов.