"Врачи неделю боролись за жизнь": после обстрела Харькова умер еще один коп (фото)

Майору было 44 года

В Харькове в результате российского обстрела скончался полицейский Александр Ковтун. Майор получил тяжелые ранения и больше недели находился в больнице.

Об этом сообщает полиция Харьковской области. Отмечается, что обстрел города произошел 1 ноября.

"Полицейский получил многочисленные осколочные ранения. Руководство и коллектив полиции Харьковщины склоняет головы в скорби по погибшему", — говорится в сообщении.

Александр Ковтун

Заметим, что в тот же день российский удар унес жизни полковника полиции Андрея Матвиенко. Также 36 правоохранителей получили ранения разной тяжести.

После атаки РФ Александр был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Больше недели медики боролись за его жизнь, но 9 ноября он умер.

В полиции добавляют, что майору было 44 года. Без мужа осталась жена, без отца – 20-летняя дочь и 18-летний сын.

"Руководство и личный состав Главного управления Национальной полиции в Харьковской области выражают искренние соболезнования родным и близким Александра. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве недавно простились с влюбленными бойцом и медикиней 3-й ОШБр, погибшими на фронте.

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