"Лікарі тиждень боролись за життя": після обстрілу Харкова помер ще один коп (фото)

Майору було 44 роки

У Харкові внаслідок російського обстрілу помер поліцейський Олександр Ковтун. Майор отримав важкі поранення та понад тиждень перебував у лікарні.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Зазначається, що обстріл міста відбувся 1 листопада

"Поліцейський дістав численні осколкові поранення. Керівництво та колектив поліції Харківщини схиляє голови у скорботі за загиблим", — йдеться у повідомленні.

Олександр Ковтун

Зауважимо, що того ж дня російський удар забрав життя полковника поліції Андрія Матвієнка. Також 36 правоохоронців отримали поранення різної тяжкості.

Після атаки РФ Олександра доставили до лікарні у важкому стані. Понад тиждень медики боролися за його життя, але 9 листопада він помер.

У поліції додають, що майору було 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 20-річна донька та 18-річний син.

"Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Харківській області висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Світла пам'ять про нього назавжди збережеться у наших серцях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві нещодавно попрощались з закоханими бійцем та медикинею 3-ї ОШБр, які загинули на фронті.

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