Росіянам буде не солодко? Речник Нацгвардії розкрив деталі про оборону на Запоріжжі

Сили оборони цьому напрямі знають характер дій противника

Російська армія не припиняє наступу на фронті в Україні: вона просувається на Донеччині та зосереджує підрозділи на Запорізькому напрямку. Сили оборони готуються відбивати нові атаки у цьому регіоні.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Він зазначив, що лінія фронту на цій ділянці — не нова, а ЗСУ чудово знають характер дій противника.

Музичук позитивно оцінив проведені на цьому напрямі інженерні роботи з будівництва та зміцнення оборонних позицій.

"Ми бачимо, що противник на цих ділянках веде щодо бойових дій невисокої інтенсивності. Щодо переміщення підрозділів, то за цим слідкують відповідні командувачі, командири, які виконують завдання на цих ділянках", — заявив Руслан Музичук. Він додав, що українські військові посилюють певні ділянки на Запорізькому напрямку, де росіяни, можливо, спробують збільшити кількість своїх боєздатних підрозділів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на вівторок, 12 листопада, росіяни завдали кілька авіаударів по Запорізькій області.