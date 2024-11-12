Россиянам будет не сладко? Спикер Нацгвардии раскрыл детали об обороне на Запорожье

Силы обороны на данном направлении знают характер действий противника

Российская армия не прекращает наступления на фронте в Украине: она продвигается в Донецкой области и сосредотачивает подразделения на Запорожском направлении. Силы обороны готовятся отражать новые атаки в этом регионе.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Он отметил, что линия фронта на данном участке — не нова, а ВСУ прекрасно знают характер действий противника.

Музычук положительно оценил проведенные на этом направлении инженерные работы по строительству и укреплению оборонных позиций.

"Мы видим, что противник на этих участках ведет относительно боевые действия невысокой интенсивности. Что касается перемещения подразделений, то за этим следят соответствующие командующие, командиры, выполняющие задачи на этих участках", — заявил Руслан Музычук. Он добавил, что украинские военные усиливают определенные участки на Запорожском направлении, где россияне, возможно, попробуют увеличить количество своих боеспособных подразделений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на вторник, 12 ноября, россияне нанесли несколько авиаударов по Запорожской области.