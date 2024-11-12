Росіяни обстріляли Запорізьку область, зруйнувавши багатоповерхівку. Перші подробиці

На місце удару виїхали усі комунальні служби

У вівторок увечері, 12 листопада, російські війська знову вдарили по Запорізькій області — вперше це сталося після четвертої ранку. Повідомляється про влучання у багатоповерховий житловий будинок.

Про це написав у Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, в одному із населених пунктів вибухова хвиля зруйнувала кілька поверхів одного під’їзду житлового будинку.

На місце обстрілу виїхали усі комунальні служби, зазначив чиновник.

Пізніше Іван Федоров повідомив, що росіяни після 21:00 завдали 6 ударів по населених пунктах Запорізького та Василівського районів. За попередніми даними, постраждалих та жертв немає.

Водночас влада з’ясовує масштаби наслідків удару по багатоповерховому будинку, про який було сказано вище.

Нагадаємо, вранці 12 листопада російські війська застосували кореговані авіаційні бомби для обстрілу населених пунктів Запорізької області. Були зруйновані житлові будинки, включно з багатоповерхівками — величезна кількість людей залишилася без даху над головою. Рятувальники працюють над тим, щоб витягти з-під завалів постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ніч на 11 листопада росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Одна людина загинула, ще дев’ятеро людей отримали поранення.