Россияне обстреляли Запорожскую область, разрушив многоэтаэжку. Первые подробности

На место удара выехали все коммунальные службы

Во вторник вечером, 12 ноября, российские войска снова ударили по Запорожской области — первый раз это случилось после четырех часов утра. Сообщается о попадании в многоэтажный жилой дом.

Об этом написал в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в одном из населенных пунктов взрывная волна разрушила несколько этажей одного подъезда жилого дома.

На место обстрела выехали все коммунальные службы, отметил чиновник.

Позже Иван Федоров сообщил, что россияне после 21:00 нанесли 6 ударов по населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

В то же время власти выясняют масштабы последствий удара по многоэтажному дому, о котором было сказано выше.

Напомним, утром 12 ноября российские войска применили корректируемые авиационные бомбы для обстрела населенных пунктов Запорожской области. Были разрушены жилые дома, включая многоэтажные — огромное количество людей осталось без крыши над головой. Спасатели работают над тем, чтобы достать из-под завалов пострадавших.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ночь на 11 ноября россияне ударили управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. Один человек погиб, еще девять человек получили ранения.