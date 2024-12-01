Росію струсонули вибухи через масований наліт БПЛА: є руйнування та пожежі (відео)

На місцях працюють співробітники МНС

У ніч проти 1 грудня пролунали вибухи в Калузькій та Брянській областях Росії. Їх атакували невідомі безпілотні літальні апарати.

Інформація про це була опублікована в РосЗМІ, а також низці різних пабліків. Там зазначають, що у Брянській області постраждав житловий будинок.

За даними соціальних мереж, перші вибухи пролунали в Калузької області приблизно о 2 годині ночі. Місцева влада заявила про збиття безпілотника силами ППО.

На околиці одного з населених пунктів розпочалася пожежа внаслідок падіння уламків. Зазначається, що нібито ніхто не постраждав.

"Сьогодні вночі на території Жуковського, Бабинінського, Малоярославецького та Сухіничського району силами ППО було знищено 7 БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях знищення працюють оперативні групи", — пише губернатор Калузької області Владислав Шапша.

Водночас у Брянській області під час пошкодження житлового будинку нібито є загиблий. Росіяни заявляють, що атака була масованою і за цей час нібито збили 18 БПЛА.

Губернатор області В’ячеслав Богомаз заявляє, що "в Стародубському муніципальному окрузі повністю знищено один житловий будинок. У багатоквартирному будинку пошкоджено скління, балкони, фасад".

"Ще вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над територією Брянської області силами ППО Міністерства оборони РФ. На місцях працюють оперативні та екстрені служби", — пише Богомаз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 1 грудня російські безпілотники атакували Україну. В результаті пролунали вибухи у низці областей. Вже відомі подробиці нової атаки.