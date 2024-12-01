Россию сотрясли взрывы из-за массированного налета БПЛА: есть разрушения и пожары (видео)

На местах работают сотрудники МЧС

В ночь на 1 декабря прогремели взрывы в Калужской и Брянской областях России. Их атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты.

Информация об этом была опубликована в росСМИ, а также ряде различных пабликов. Там отмечают, что в Брянской области пострадал жилой дом.

Согласно данным из социальных сетей, первые взрывы раздались в Калужской области примерно в 2 часа ночи. Местные власти заявили о сбитии беспилотника силами ПВО.

На окраине одного из населенных пунктов начался пожар в результате падения обломков. Отмечается, что якобы никто не пострадал.

"Сегодня ночью на территории Жуковского, Бабынинского, Малоярославецкого и Сухиничского района силами ПВО были уничтожены 7 БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет. На местах уничтожения работают оперативные группы", — пишет губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В то же время в Брянской области в ходе повреждения жилого дома якобы есть погибший. Россияне заявляют, что атака была массированной и за это время якобы сбили 18 БПЛА.

Губернатор области Вячеслав Богомаз заявляет, что "в Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом. В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад".

"Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. На местах работают оперативные и экстренные службы", — пишет Богомаз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 декабря российские беспилотники атаковали Украину. В результате прогремели взрывы в ряде областей. Уже известны подробности новой атаки.