В Курске прогремели взрывы: сообщается об ударе по важному объекту (видео)

Россияне запутались в информации о том, что стало причиной взрывов

В Курской области поздно вечером субботы, 24 ноября, прогремели взрывы. Местные ресурсы в это время сообщили о налете дронов, а пропагандисты заявили об ударах ATACMS.

В местных telegram-каналах также появилась видеозапись с городских камер наблюдения. Пока неизвестно, что было целью атаки, однако жители города уже начали писать о прилете по машиностроительному заводу

На кадрах можно услышать два взрыва, а также вспышку, которая на мгновение осветила небо.

В российских каналах также начали публиковать информацию о том, что со стороны Сумской области было запущено пять ракет ATACMS.

В свою очередь telegram-канал заблокированного в России издания ЕЖ сообщает, что по данным местных источников, над городом "сбили несколько дронов".

"При этом данные о ракетных ударах по населенным пунктам региона (в том числе западным дальнобойным оружием) близкие к властям области ресурсы опровергают", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Украина несколько дней назад получила разрешение на использование западного дальнобойного оружия на российской территории. Первый прилет ATACMS по Брянской области случился 19 ноября, когда был поражен склад боеприпасов в Карачеве.

20 ноября был также нанесен удар ракетами Storm Shadow по Курской области. По данным западных СМИ, это привело к ликвидации около 500 солдатов из КНДР, а также российского генерала.