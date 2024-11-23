У Курську пролунали вибухи: повідомляється про удар по важливому об’єкту (відео)

Росіяни заплуталися в інформації про те, що спричинило вибухи

На Курщині пізно ввечері суботи, 24 листопада, пролунали вибухи. Місцеві ресурси в цей час повідомили про наліт дронів, а пропагандисти заявили про удари ATACMS.

У місцевих telegram-каналах також з’явився відеозапис із міських камер спостереження. Поки невідомо, що було ціллю атаки, проте жителі міста вже почали писати про приліт по машинобудівному заводу.

На кадрах можна почути два вибухи, а також спалах, який на мить висвітлив небо.

У російських каналах почали публікувати інформацію про те, що з боку Сумської області було запущено п’ять ракет ATACMS.

Своєю чергою telegram-канал заблокованого в Росії видання ЁЖ повідомляє, що за даними місцевих джерел, над містом "збили кілька дронів".

"При цьому дані про ракетні удари по населених пунктах регіону (зокрема західною далекобійною зброєю) близькі до влади області ресурси спростовують", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Україна кілька днів тому отримала дозвіл на використання західної далекобійної зброї на російській території. Перший приліт ATACMS по Брянській області стався 19 листопада, коли було вражено склад боєприпасів у Карачеві.

20 листопада було також завдано удару ракетами Storm Shadow по Курській області. За даними західних ЗМІ, це призвело до ліквідації близько 500 солдатів із КНДР, а також російського генерала.