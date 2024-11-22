Чого досягла Україна в Курській області і скільки там зараз військових РФ, розповіли у ЗСУ

Втрати росіян на Курщині колосальні

Головною метою українських бійців у проведенні операції в Курській області було відволікання росіян від найгарячіших напрямків. Наразі РФ перекинула на Курщину приблизно 59 тисяч військовослужбовців.

Про це "Телеграфу" розповіли джерела в керівництві Збройних Сил України (ЗСУ). Зазначається, що спланувати та реалізувати цю операцію допоміг режим строгої секретності, тобто про операцію знало якмога менше людей.

ЗСУ атакували Курщину, аби росіяни переключили увагу з Покровського та Курахівського напрямку на захист своєї території, таким чином окупація Донбасу сповільнилась.

За словами джерела, українські війська на момент підготовки операції з фронту вивели та додатково створили 10 бригад.

"Противник вважав, що ми можемо лише оборонятись. Тому для них це (наступ в Курській області — Ред.) стало великим сюрпризом", — каже співрозмовник видання.

За останніми даними, як каже джерело, наразі загальні втрати армії РФ на території Курщини склали 25 тисяч особового складу — загиблих та поранених.

"Станом на сьогодні Росія сконцентрувала на Курщині 59 тисяч військовослужбовців. Включно з 11 тисячам військових з КНДР. Наразі задля видавлювання наших військ з Курської області противник відмовився від стратегічного наступу на Запоріжжі", — додає співрозмовник у керівництві ЗСУ.

Він наголошує, що загалом в зоні бойових дій ворог сконцентрував 575 тисяч військ. На піку наступу Сили оборони України контролювали 1376 квадратних кілометрів в Курській області. Наразі — менше, адже росіяни не полишають зусиль відкинути українські війська з території РФ.

"Противнику поставлена задача видавити наші війська з Курської області, перетнути кордон і створити коридор на нашій території вглиб до 40 км", — сказало джерело.

Раніше "Телеграф" розповідав, що втрати росіяни на фронті величезні, але завдання лідера РФ Володимира Путіна вони не виконали. Окупанти отримали новий дедлайн щодо Куп'янська.