Втрати величезні, але завдання Путіна не виконали. Росіяни отримали новий дедлайн щодо Куп'янська

Українці скасували плани росіян щодо захоплення цієї ділянки фронту

Куп'янськ-Вузловий залишається ключовою стратегічною точкою на сході України. Цей залізничний вузол має винятково важливе значення для обох сторін на фронті.

За інформацією командира батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр, депутата Київської міської ради, радника оборонного комітету Верховної Ради України Юрія Федоренка, протягом останнього тижня російська армія здійснює шалений тиск на ділянку. Проте особливих успіхів немає. Про це Федоренко заявив в етері телеканалу "Ми-Україна".

Російська сторона мала амбітні плани щодо захоплення Куп'янська-Вузлового до 1 листопада. Однак українська армія повністю унеможливила реалізацію завдання Путіна. Підрозділи ЗСУ забезпечили жорсткий та злагоджений опір на цьому напрямку.

Ситуація навколо Куп'янська

За його словами, протягом тижня росіяни не змогли досягти жодних суттєвих успіхів на полі бою. Вони мають великі втрати. Посадки та лісопосадки, якими армія РФ намагається маневрувати на Куп’янщині, буквально засіяні тілами військових Росії. Це особливо стало видно, коли впало листя. Але вони все одно не полишають своїх намірів. До нового року — наступний термін, який визначили російські генерали для захоплення Куп’янщини.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що росіяни рвуться до Куп'янська і атакують всіма можливими методами. Українські захисники мужньо тримають оборону, але ситуація дуже складна.