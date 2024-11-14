Росія прорвалася до Куп'янська в "парадному режимі": що зараз відбувається в місті (карта)

Ситуація у місті залишається контрольованою

Російські окупанти 13 листопада справді прорвалися до Куп’янська (Харківська область). Проте, там їх зустріли українські захисники, які ліквідували ворожий десант.

Про це повідомив голова Куп’янської МВА Андрій Беседін у коментарі журналістам. За його словами, 13 листопада ворогові вдалося прорватися на лівобережну частину міста. Однак закріпитися ворогові не вдалося — десант був "знищений".

За словами начальника МВА, ситуація у місті Куп’янськ станом на ранок 14 листопада контрольована. Варто зазначити, що російський прорив у Куп’янську вже зафіксовано на карті української моніторингової спільноти DeepState. За його версією він виглядає так:

За словами пабліка, ворог увірвався до міста "в парадному режимі":

На даний момент контроль цієї території відображається як "невизначений". Втім, аналітики також заявляють і про просування ворожих військ у напрямку до міста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що росіяни окупували нове село на Донеччині і просунулися до Куп’янська. Найбільше боїв за 13 листопада було на Курахівському напрямі.