"Лінія зіткнення стала загадкою": росіяни намагалися прорватися до Куп’янська (відео)

У Харківській області тривають бої

Росіяни намагалися вдень 14 листопада штурмувати Куп’янськ, проте натрапили на український вогонь. Це завершилося втратою двох МТ-ЛБ, танка та кількох десантників.

Про це повідомив аналітичний ресурс DeepState, який також оприлюднив відео штурму. Зазначається, що російські підрозділи рухалися з Лимана Першого до Куп’янська через трасу на Сватове.

Перша група складалася з двох МТ-ЛБ, БМП та танка, а склад другої невідомий через те, що вони рухалися вже після заходу сонця.

Одна з МТ-ЛБ була підбита в лісі, а інша вільно доїхала на вулицю Некрасова, де повторила долю першої. Танк вдалося знищити трохи на північ. Десантники, які перебували у бронетехніці, змогли розбігтися по будинках, але їх частково змогли перебити українські військові.

"Чому склалася така ситуація? Останні місяці лінія зіткнення стала загадкою для всіх підрозділів. Бойові порядки ЗСУ та ворога просто були розкидані по лісу, здійснювалися ротації обох сторін, а війна у лісі виглядала "дивною", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі повідомляли, що росіяни переодяглися у форму ЗСУ та намагалися штурмувати на Куп’янському напрямку.