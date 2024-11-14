"Линия столкновения стала загадкой": россияне пытались прорваться в Купянск (видео)
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В Харьковской области продолжаются бои
Россияне пытались днем 14 ноября штурмовать Купянск, однако наткнулись на украинский огонь. Это завершилось потерей двух МТ-ЛБ, танка и нескольких десантников.
Об этом сообщил аналитический ресурс DeepState, который также обнародовал видео штурма. Отмечается, что российские подразделения двигались с Лимана Первого в Купянск через трассу на Сватово.
Первая группа состояла из двух МТ-ЛБ, БМП и танка, а состав второй неизвестен из-за того, что они двигались уже после заката.
Одна из МТ-ЛБ была подбита в лесу, а другая свободно доехала на улицу Некрасова где повторила судьбу первой. Танк удалось уничтожить чуть севернее. Десантники, которые находились в бронетехнике, смогли разбежаться по домам, но их частично смогли перебить украинские военные.
"Почему сложилась такая ситуация? В последние месяцы линия столкновения стала загадкой для всех подразделений. Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Генштабе сообщали, что россияне переоделись в форму ВСУ и пытались штурмовать на Купянском направлении.