"Линия столкновения стала загадкой": россияне пытались прорваться в Купянск (видео)

В Харьковской области продолжаются бои

Россияне пытались днем 14 ноября штурмовать Купянск, однако наткнулись на украинский огонь. Это завершилось потерей двух МТ-ЛБ, танка и нескольких десантников.

Об этом сообщил аналитический ресурс DeepState, который также обнародовал видео штурма. Отмечается, что российские подразделения двигались с Лимана Первого в Купянск через трассу на Сватово.

Первая группа состояла из двух МТ-ЛБ, БМП и танка, а состав второй неизвестен из-за того, что они двигались уже после заката.

Одна из МТ-ЛБ была подбита в лесу, а другая свободно доехала на улицу Некрасова где повторила судьбу первой. Танк удалось уничтожить чуть севернее. Десантники, которые находились в бронетехнике, смогли разбежаться по домам, но их частично смогли перебить украинские военные.

"Почему сложилась такая ситуация? В последние месяцы линия столкновения стала загадкой для всех подразделений. Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Генштабе сообщали, что россияне переоделись в форму ВСУ и пытались штурмовать на Купянском направлении.