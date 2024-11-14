Россия прорвалась в Купянск в "парадном режиме": что сейчас происходит в городе (карта)

Ситуация в городе остается контролируемой

Российские оккупанты 13 ноября действительно прорвались в Купянск (Харьковская область). Однако там их встретили украинские защитники, которые ликвидировали вражеский десант.

Об этом сообщил глава Купянской ГВА Андрей Беседин в комментарии журналистам. По его словам, 13 ноября врагу удалось прорваться на левобережную часть города. Однако закрепится врагу не удалось — десант был "уничтожен".

По словам начальника ГВА, ситуация в городе Купянск по состоянию на утро 14 ноября контролируемая. Стоит отметить, что российский прорыв в Купянск уже зафиксирован на карте украинского мониторингового сообщества DeepState. По его версии он выглядит следующим образом:

По словам паблика, враг ворвался в город "в парадном режиме":

В настоящий момент контроль этой территории отображается, как "неопределенный". Впрочем, аналитики также заявляют и о продвижении вражеских войск по направлению к городу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что россияне оккупировали новое село в Донецкой области и продвинулись к Купянску. Больше всего боев за 13 ноября было на Кураховском направлении.