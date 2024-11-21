Потери огромные, но задачу Путина не выполнили. Россияне получили новый дедлайн по поводу Купянска

Украинцы отменили планы россиян по захвату этого участка фронта

Купянск-Узловой остается ключевой стратегической точкой на востоке Украины. Этот железнодорожный узел имеет исключительно важное значение для обеих сторон на фронте.

По информации командира батальона УБпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр, депутата Киевского городского совета, советника оборонного комитета Верховной Рады Украины Юрия Федоренко, в течение последней недели российская армия оказывает безумное давление на участок. Однако особых успехов нет. Об этом Федоренко заявил в эфире телеканала "Мы-Украина".

Российская сторона имела амбициозные планы по захвату Купянска-Узлового до 1 ноября. Однако украинская армия полностью сделала невозможным реализацию задачи Путина. Подразделения ВСУ обеспечили жесткое и слаженное сопротивление на этом направлении.

Ситуация вокруг Купянска

По его словам, в течение недели россияне не смогли добиться никаких существенных успехов на поле боя. У них большие потери. Посадки и лесопосадки, по которым армия РФ пытается маневрировать на Купянщине, буквально засеяны телами военных России. Это особенно стало видно, когда упали листья. Но они все равно не оставляют своих намерений. До нового года — следующий срок, который определили российские генералы для захвата Купянщины.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что россияне рвутся в Купянск и атакуют всеми возможными методами. Украинские защитники мужественно удерживают оборону, но ситуация очень сложная.